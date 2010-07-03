Москвичей предупредили о рекордно низком давлении

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве 1 октября установится рекордно низкое атмосферное давление. По словам синоптиков, оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
"1 октября атмосферное давление понизится до 732 миллиметров ртутного столба, это 976 гектопаскалей, а это значит, что возможно будет установлен новый рекорд очень низкого атмосферного давления", – сказала Позднякова.
По ее словам, до этого самое низкое давление было зафиксировано в 1954 году и составляло 733 миллиметра ртутного столба. Позднякова уточнила, что уже после 1 октября давление начнет повышаться и постепенно придет к нормальным значениям.
Ранее Позднякова спрогнозировала возвращение в столичной регион "нормальной погоды". По ее словам, в начале октября температура в городе будет не ниже +15... +17 градусов.
Позднякова уточнила, что в начале октября установится комфортная погода, но с кратковременными дождями. А вот после 3 октября в столицу придут более обильные осадки. При этом все начало октября, по прогнозам метеоролога, ожидается теплым.
Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.
В Москву может вернуться бабье лето
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: