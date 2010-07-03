Москвичей предупредили о рекордно низком давлении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 1 октября установится рекордно низкое атмосферное давление. По словам синоптиков, оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

"1 октября атмосферное давление понизится до 732 миллиметров ртутного столба, это 976 гектопаскалей, а это значит, что возможно будет установлен новый рекорд очень низкого атмосферного давления", – сказала Позднякова.

По ее словам, до этого самое низкое давление было зафиксировано в 1954 году и составляло 733 миллиметра ртутного столба. Позднякова уточнила, что уже после 1 октября давление начнет повышаться и постепенно придет к нормальным значениям.

Ранее Позднякова спрогнозировала возвращение в столичной регион "нормальной погоды". По ее словам, в начале октября температура в городе будет не ниже +15... +17 градусов.

Позднякова уточнила, что в начале октября установится комфортная погода, но с кратковременными дождями. А вот после 3 октября в столицу придут более обильные осадки. При этом все начало октября, по прогнозам метеоролога, ожидается теплым.

Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.

