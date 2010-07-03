Теплая погода ожидается в Москве в последние выходные сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Теплая погода ожидается в Москве в последние дни сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

В субботу, 28 сентября, температура в городе прогреется до +12 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье температура существенно не поменяется. Однако местами в городе пройдут кратковременные дожди. Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала возвращение в столичной регион "нормальной погоды". По ее словам, в начале октября температура в городе будет не ниже +15... +17 градусов.

Позднякова уточнила, что в начале октября установится комфортная погода, но с кратковременными дождями. А вот после 3 октября в столицу придут более обильные осадки. При этом все начало октября, по прогнозам метеоролога, ожидается теплым.

Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.

