Три ДТП с участием такси произошли на проспекте Мира в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три аварии случились на отрезке приблизительно в два километра на проспекте Мира в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во всех ДТП приняли участие автомобили такси. Аварии происходили на промежутке дороги между станциями метро "Сухаревская" и "Рижская".

По имеющейся информации, в первой аварии столкнулись 4 машины, во второй – 3, а в последней – не менее 3-х. На каждом из мест происшествий работают сотрудники полиции.

Информации о погибших не поступало. Количество пострадавших также уточняется.

Ранее ДТП произошло на внутренней стороне МКАД в районе Алтуфьевского шоссе. В результате аварии погиб один человек.