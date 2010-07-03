Пять человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Химках

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Пять человек получили травмы в аварии с участием маршрутного такси в городском округе Химки, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе областного главка МВД.

ДТП произошло около 10:30 на улице Пожарского. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем Mercedes.

Среди пострадавших – двое несовершеннолетних. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

2 октября крокодил погиб под колесами грузовика в Пушкинском городском округе. Как животное оказалось на улице, пока неизвестно.