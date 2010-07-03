Автомобиль сбил пешехода в Выхино-Жулебино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ГУ ГИБДД России.

"В районе дома 99 по Рязанскому проспекту водитель легкового автомобиля совершил наезд на мужчину", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что, по предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте. Это и стало причиной ДТП.

В ведомстве резюмировали, что сейчас пострадавший госпитализирован. Сотрудники ДПС на месте происшествия проводят опрос водителя автомобиля, совершившего наезд. Уточняются все обстоятельства случившегося.

Ранее водитель автобуса сбил пешехода в Люблино. По факту происшествия начато административное расследование.