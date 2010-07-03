Фура перекрыла движение на Новорижском шоссе

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ДТП с участием фуры произошло на Новорижском шоссе, передает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, транспортное средство перевернулось на дороге, столкнувшись с грузовиком. В результате две полосы закрыты для движения.

Авария произошла перед Московским малым кольцом, которое также называют "малой бетонкой". Подробности случившегося уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ночью ДТП с тремя автомобилями произошло на МКАД в районе Киевского шоссе. Пострадал один человек. Авария случилась на 44-м километре внешней стороны кольцевой автодороги. Устанавливаются причины произошедшего.