Загоревшаяся фура перекрыла съезд с Симферопольского шоссе в Щербинке

Фото: телеграм-канал Mash

Грузовик загорелся в Щербинке. Водителям советуют объезжать место происшествия, сообщает ЦОДД в микроблоге в Twitter.

Авария случилась на пересечении улицы Маршала Савицкого и Симферопольского шоссе. Фура наехала на препятствие и загорелась. Чтобы попасть в Щербинку, рекомендуется пользоваться другими путями.

Сейчас пожар потушен, но автомобиль пока остается на дороге. Движение организовано по одной полосе в обоих направлениях поочередно.

Еще одно ДТП сегодня произошло на Большой Дорогомиловской улице, где столкнулись три автомобиля. Один из них перевернулся, его водитель пострадал. Движение временно ограничивали.