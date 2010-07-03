Скрывшегося с места ДТП депутата Госдумы лишат неприкосновенности

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Депутаты Госдумы дали согласие на лишение депутатской неприкосновенности Николая Герасименко из "Единой России" для привлечения того к административной ответственности.

Постановление направят главе Генпрокуратуры Юрию Чайке.

В июне 2019 года Герасименко за рулем Lexus сбил мотоциклиста на Ленинском проспекте, после чего покинул место ДТП.

Депутат утверждает, что авария была, но обошлось без серьезных травм. Также он отрицает, что скрывался с места происшествия.