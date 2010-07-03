Движение на Большой Дорогомиловской улице затруднено из-за ДТП

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Движение на Большой Дорогомиловской улице Москвы временно ограничили из-за дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Один из столкнувшихся автомобилей – Land Cruiser – перевернулся. Его водитель пострадал, сообщил телеканал Москва 24.

Ограничение введено на двух полосах движения в районе дома №10 по пути следования в область. ЦОДД призвал автомобилистов воспользоваться набережной Тараса Шевченко и Кутузовским проспектом или Бережковской набережной и Третьим транспортным кольцом для объезда.

Land Cruiser опрокинулся в результате ДТП на Большой Дорогомиловской улице

Ранее в Москве погиб мотоциклист после столкновения с иномаркой. ДТП произошло на Новоданиловской набережной, момент аварии зафиксировали на видео.

В минувшие сутки на МКАД в Москве водитель совершил наезд на двух мужчин, которые меняли колесо на обочине в районе лесопарка "Лосиный остров".