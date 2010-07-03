Суд вынес приговор виновнику ДТП с пятью погибшими в Челябинской области

В Челябинской области водителя грузовика приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП с пятью погибшими, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Авария произошла 29 ноября 2018 года. Водитель Volvo 420 не справился с управлением из-за отделившегося прицепа. Машина выехала на встречку и столкнулась с тремя автомобилями.

В аварии погибли двое водителей и трое пассажиров, еще один водитель получил травмы.

23-летнего гражданина Казахстана признали виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о компенсации причиненного морального вреда.