В ДТП с участием микроавтобуса и "КамАЗа" в Челябинске пострадали 13 человек

Фото: сайт chelyabinsk.74.ru

Микроавтобус, двигавшийся по маршруту Уфа – Нижневартовск, столкнулся с "КамАЗом" в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по области.

"В результате происшествия погибших нет, на осмотр в лечебные учреждения города было направлено 13 человек", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в момент аварии в грузовике находились два человека. Одному из них в итоге понадобилась помощь спасателей. В микроавтобусе ехали 13 пассажиров и водитель.

"В результате ДТП госпитализированы семь человек, в том числе один подросток", – добавили в МЧС.

Ранее авария с пострадавшими произошла на МКАД. На внутренней стороне 36 километра дороги столкнулись автомобили марок Land Rover и Peugeot.