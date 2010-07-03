Две полосы проспекта Вернадского перекрыты после ДТП

09:21
09:21
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Фото: Москва 24
Автобус столкнулся с двумя легковушками на проспекте Вернадского, сообщает ТАСС. Пострадал один человек – пассажир автобуса.
ДТП произошло на пересечении проспекта и улицы Марии Ульяновой около 8:45. Из-за случившегося в районе аварии затруднено движение. Перекрыты две полосы проспекта Вернадского.
На месте работают экстренные службы. По данным Мосгортранса, спровоцировал аварию водитель легкового автомобиля. В пресс-службе компании уточнили, что участником ДТП стал автобус компенсационного маршрута "КМ1".
"Водитель машины при съезде на дублер не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с городским транспортом. В результате случившегося один пассажир автобуса обратился за медицинской помощью. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", – цитирует пресс-службу Агентство "Москва".
При этом отмечается, что движение компенсационных автобусов не задержано, городской транспорт курсирует штатно.
Накануне на шоссе Энтузиастов туристический автобус въехал в опору светофора. Всего в транспорте находились 32 человека, все они – граждане КНР. Департамент здравоохранения города уточнил, что пострадали 29 человек. 19 из них, в том числе двое детей, доставлены в больницы. 10 пассажиров получили помощь амбулаторно.
Жизни пассажиров ничего не угрожает. Столичная полиция начала проверку.
Автобус с китайскими туристами попал в аварию
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