В ЦОДД предупредили о затруднениях движения из-за ДТП с автобусом

13:36
13:36
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Фото: Мобильный репортер
В Центре организации дорожного движения предупредили о небольших затруднениях движения в сторону центра в районе аварии с туристическим автобусом.
ДТП произошло на шоссе Энтузиастов у пересечения с 1-й Владимирской улицей. Автобус въехал в опору светофора.
"Погибших нет. Автобус экскурсионный, принадлежит частному лицу. На месте работают оперативные службы. Есть небольшие затруднения в сторону центра", – говорится в сообщении ЦОДД в микроблоге в Twitter.
На шоссе Энтузиастов в районе пересечения с 1-й Владимирской ул. автобус въехал в опору светофора. Погибших нет. Автобус - экскурсионный, принадлежит частному лицу. На месте работают оперативные службы. Есть небольшие затруднения в сторону центра. Что произошло - на видео 👇 pic.twitter.com/qdzSkmBk70— ЦОДД (@gucodd) August 18, 2019
Всего в транспорте находились 32 человека, все они – граждане КНР. Департамент здравоохранения города уточнил, что пострадали 29 человек. 19 из них, в том числе двое детей, доставлены в больницы. 10 помощь оказали амбулаторно.
Жизни пассажиров ничего не угрожает. Столичная полиция начала проверку.
Как сообщается в микроблоге транспортного комплекса Москвы в Twitter, предварительно установлено, что виноват водитель автобуса – гражданин Молдовы 1972 года рождения. За автобусом числится 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости и несоблюдение требований знаков.
Автобус с китайскими туристами попал в аварию
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