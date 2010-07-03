Депздрав уточнил число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

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В результате столкновения туристического автобуса с мачтой освещения в Москве пострадали 29 человек. 19 из них, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения.

Уточняется, что 10 пострадавшим помощь оказали на месте. Угрозы для жизни госпитализированных нет.

Из-за аварии движение транспорта на шоссе Энтузиастов по направлению в центр затруднено.

ДТП произошло возле дома № 60, корпуса 1 на Шоссе Энтузиастов. Всего в транспорте находились 32 человека, все они – граждане КНР.

По данным департамента здравоохранения, на место происшествия в течение 5–8 минут прибыли две бригады центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой.

Столичная полиция начала проверку после аварии. На месте работают дознаватели полиции.

Согласно одной из версий, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем легковушки. Также рассматривается версия, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге.

