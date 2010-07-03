Опубликовано видео столкновения автобуса со столбом

Видео: телеграм-канал Mash

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения туристического автобуса с мачтой освещения в Москве.

ДТП произошло возле дома № 60, корпуса 1 на Шоссе Энтузиастов. Всего в транспорте находились 32 человека, все они – граждане КНР. По последним данным, пострадали 15 человек.

По сообщению ТАСС, столичная полиция начала проверку после аварии. На месте работают дознаватели полиции. По одной из версий, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем легковушки. Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Накануне авария с автобусом произошла в Перми: водитель въехал в бетонную стену. Пострадали более 30 человек, в том числе дети, один пассажир скончался на месте. Возбуждено два уголовных дела.

