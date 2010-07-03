Опубликовано видео столкновения автобуса со столбом

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения туристического автобуса с мачтой освещения в Москве.
ДТП произошло возле дома № 60, корпуса 1 на Шоссе Энтузиастов. Всего в транспорте находились 32 человека, все они – граждане КНР. По последним данным, пострадали 15 человек.
По сообщению ТАСС, столичная полиция начала проверку после аварии. На месте работают дознаватели полиции. По одной из версий, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем легковушки. Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Накануне авария с автобусом произошла в Перми: водитель въехал в бетонную стену. Пострадали более 30 человек, в том числе дети, один пассажир скончался на месте. Возбуждено два уголовных дела.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.