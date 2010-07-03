Авария с пострадавшими произошла на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Московской кольцевой автодороге. В результате столкновения есть пострадавшие. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

"На внутренней стороне 36 километра МКАД столкнулись два легковых автомобиля. После столкновения одна машина вылетела на мачту городского освещения, а другая – на бетонное ограждение", – информируют в ведомстве.

Источник в правоохранительных органах отмечает, что в аварии столкнулись автомобили марок Land Rover и Peugeot.

"В результате ДТП пострадали два человека", – добавили в пресс-службе.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Движение в районе аварии не ограничено.

Ранее автобус столкнулся с двумя легковушками на проспекте Вернадского. В результате аварии пострадал один человек.