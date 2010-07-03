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10:02

Движение на проспекте Вернадского восстановлено после аварии с автобусом

город транспорт ДТП происшествия

10:02

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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Движение транспорта на проспекте Вернадского в столице восстановлено после ДТП с автобусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Утром в понедельник, 19 августа, автобус и две легковых машины столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой. Пассажир упал в салоне автобуса и ушибся. Ему оказывается необходимая медпомощь. После аварии были перекрыты две полосы проспекта.

Ранее стало известно, что участником ДТП стал автобус компенсационного маршрута "КМ1".

"Водитель машины при съезде на дублер не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с городским транспортом. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД", – цитирует пресс-службу Мосгортранса Агентство "Москва".

Накануне на шоссе Энтузиастов туристический автобус въехал в опору светофора. Всего в транспорте находились 32 человека, все они – граждане КНР. Департамент здравоохранения города уточнил, что пострадали 29 человек. 19 из них, в том числе двое детей, доставлены в больницы. 10 пассажиров получили помощь амбулаторно.

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город транспорт ДТП происшествия

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