Авария затруднила движение на МКАД в районе Можайского шоссе

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Движение на МКАД в районе Можайского шоссе затруднено из-за ДТП. Об этом сообщает Twitter "Московского транспорта".

Отмечается, что движение затруднено на участке длиной 600 метров на 55-м километре внешней стороны МКАД.

Произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. На месте работают оперативные службы.

❗️ДТП: МКАД, 55-й километр, внешняя сторона.

Движение затруднено на участке 0,6 км.



По информации от службы 112, произошло столкновение легкового и грузового ТС. На месте работают оперативные службы города. Информация уточняется. pic.twitter.com/UfC6hkY2Lc — Московский транспорт (@DtRoad) 19 августа 2019 г.



Ранее четырех человек в тяжелом состоянии доставили в больницу после ДТП в подмосковных Мытищах.