Один человек пострадал в ДТП на Большой Дорогомиловской улице

Фото: скриншот телеканала Москва 24
Авария с несколькими машинами произошла на Большой Дорогомиловской улице, передает телеканал Москва 24.
Столкнулись три автомобиля, пострадал один человек. От удара Land Cruiser перевернулся, пассажирка выбралась. Водитель оказался зажат.
Land Cruiser опрокинулся в результате ДТП на Большой Дорогомиловской улице
23 октября на 100-м километре МКАД в районе парка "Лосиный остров" автомобилист сбил мужчин, менявших колесо. Пострадавших госпитализировали.
В тот же день на Якиманке водитель сбил двух женщин и скрылся. Пострадавшими оказались работницы финансового департамента МВД РФ в Москве. Полиция начала разыскивать нарушителя.