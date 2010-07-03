Один человек пострадал в ДТП на Большой Дорогомиловской улице

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Авария с несколькими машинами произошла на Большой Дорогомиловской улице, передает телеканал Москва 24.

Столкнулись три автомобиля, пострадал один человек. От удара Land Cruiser перевернулся, пассажирка выбралась. Водитель оказался зажат.

Land Cruiser опрокинулся в результате ДТП на Большой Дорогомиловской улице

23 октября на 100-м километре МКАД в районе парка "Лосиный остров" автомобилист сбил мужчин, менявших колесо. Пострадавших госпитализировали.

В тот же день на Якиманке водитель сбил двух женщин и скрылся. Пострадавшими оказались работницы финансового департамента МВД РФ в Москве. Полиция начала разыскивать нарушителя.