В центре Москвы столкнулись Porsche и Mercedes

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы столкнулись два автомобиля – Porsche и Mercedes. Авария произошла на Новинском бульваре напротив дома №13. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление столичной Госавтоинспекции.

В результате аварии никто не пострадал, уточняют в полиции.

Во вторник, 22 октября, на Новоданиловской набережной в Москве после столкновения сгорели мотоцикл и иномарка. Огонь потушили прибывшие пожарные. Мотоциклист погиб на месте. Еще один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами. Позднее в Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что детали от транспортных средств разбросаны по всей дороге и продолжают гореть.

