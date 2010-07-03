Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Москве

Мотоциклист погиб в результате столкновения с иномаркой в Москве. Об этом сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Столкновение произошло около дома №10 в районе Новоданиловской набережной. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, водитель автомобиля получил серьезные травмы из-за возгорания машины. Его госпитализировали. В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы.

В районе ДТП сильно затруднено движение в сторону области, перекрыты две полосы движения в центр. Проезд организован по полосе встречного движения, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Ранее в Сети появилось видео с места ДТП. На кадрах видно, что детали от транспортных средств разбросаны по всей дороге и продолжают гореть.

