Один человек погиб в ДТП на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек погиб в ДТП, которое произошло на Косинском шоссе в столичном районе Косино-Ухтомский, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На Косинском шоссе напротив автозаправочной станции Shell произошло ДТП. В результате аварии погиб один человек, также произошел розлив топлива", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте. Пострадали четыре человека. Перекрыто несколько полос в сторону области.
Как уточнялось, ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома № 78.