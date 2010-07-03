Один человек погиб в ДТП на востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в ДТП, которое произошло на Косинском шоссе в столичном районе Косино-Ухтомский, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Косинском шоссе напротив автозаправочной станции Shell произошло ДТП. В результате аварии погиб один человек, также произошел розлив топлива", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте. Пострадали четыре человека. Перекрыто несколько полос в сторону области.

Как уточнялось, ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома № 78.

