На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей

На Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. О происшествии в прямом эфире сообщает телеканал Москва 24.

Пострадали четыре человека. По сообщению корреспондента телеканала, к месту ДТП приезжали пожарные и реанимобиль. К 11 утра они уже покинули место происшествия, однако полиция пока остается.

Перекрыто несколько полос в сторону области. По данным столичного департамента транспорта, ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе дома № 78.

Движение в районе аварии сейчас осложнено. В сторону Подмосковья автомобили едут по правой полосе. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы.

Утром 19 октября грузовик и легковой автомобиль столкнулись на 73-м километре МКАД. Столкнулись Hyundai Porter и Ford Focus. После этого Ford улетел в кювет. Пострадали два человека, находящиеся в автомобиле.

