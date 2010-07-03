Два человека пострадали в аварии на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грузовик и легковой автомобиль стали участниками аварии на 73-м километре Московской кольцевой автодороги. Об этом передает пресс-служба столичного управления ГИБДД в Twitter.

"Около 6 часов утра на 73-м километре внутренней стороны МКАД произошло столкновение Hyundai Porter и Ford Focus", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в данный момент на месте работают сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"После столкновения Ford улетел в кювет. Пострадали два человека, находящиеся в автомобиле", – добавили в ГИБДД.

Ранее два человека стали жертвами столкновения микроавтобуса с трактором под Красноярском. Еще пятеро пострадавших получили травмы различной степени тяжести.