Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с трактором под Красноярском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Микроавтобус столкнулся с трактором в Красноярском крае. В результате ДТП погибло два человека, еще пять получили различные травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Пострадавших госпитализировали в больницу. На момент аварии все они находились в микроавтобусе.

Авария произошла в Сухобузимском районе. Автобус, следовавший из Енисейска в Красноярск, столкнулся с трактором, который перевозил деревья.

На месте ЧП находятся сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, нарушивший безопасную дистанцию.

Ранее в Чебоксарах троллейбус врезался в столб. В результате аварии пострадали 32 человека, в том числе 10 детей.

По предварительной информации, во время движения у водителя транспортного средства свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении.

