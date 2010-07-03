Три человека пострадали при столкновении машин в ТиНАО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Три человека получили травмы в ДТП на территории ТиНАО. Одного мужчину эвакуировали санитарным вертолетом, сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в деревне Ларево. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших.

Ранее на Ленинградском шоссе в Московской области столкнулись два грузовика, в результате аварии пострадали три человека.

15 октября авария с тремя авто и маршруткой произошла на 57-м километре внутренней стороны МКАД, четыре человека пострадали. Все они – пассажиры маршрутки.