Дело о сбитом под Кировом "пьяном" мальчике передано в центральный аппарат СК

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о ДТП в Кировской области, где сотрудник полиции насмерть сбил шестилетнего мальчика, сообщает пресс-служба СКР.

Это сделано "в связи с большим общественным резонансом и необходимостью квалифицированного повторного экспертного исследования".

Следователям предстоит изучить все доводы родственников погибшего ребенка, а также провести повторные судебно-медицинские экспертизы.

Ранее ситуацию с ДТП на контроль взяла уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По словам детского омбудсмена, в ее аппарате уже ознакомились с делом.

В июле шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге, сбила машина, за рулем которой находился майор полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств".

Позже в крови сбитого ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Однако родные мальчика выразили несогласие с результатами экспертизы. Отец заявил о фальсификации расследования.

После служебной проверки в МВД пришли к выводу, что полицейский не мог предотвратить столкновение с ребенком. В ведомстве также заявили, что сотрудник полиции был трезв.