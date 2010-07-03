Четыре человека пострадали в крупном ДТП на МКАД

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Авария из четырех автомобилей произошла на 57 километре внутренней стороны МКАД, четыре человека пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичный главк ГИБДД.

Как уточняется, там столкнулись три автомобиля и маршрутка. В результате аварии четыре человека пострадали, все они пассажиры маршрутки. По предварительным данным, пострадавшие получили незначительные травмы. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в аварии пострадали пять человек. Трое направлены в травмпункт, а двоих госпитализировали.

"Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, серьезных травм никто не получил", – добавил собеседник агентства.

Накануне в Шипиловском проезде в результате ДТП перевернулся автомобиль BMW. Пожарные залили машину водой во избежание возгорания.