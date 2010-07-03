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Город

09:42

Новый способ бороться с авариями придумали в столице

город транспорт

В Москве придумали способ бороться с ДТП

На улицах Москвы установили рекламные щиты, на которых изображены люди с синяками и ссадинами, полученными в результате ДТП. Таким способом в городе решили бороться с аварийностью на дорогах, сообщает телеканал Москва.

Авторство принадлежит Московскому транспорту и Центру организации дорожного движения. На плакатах уточняется, что все приведенные истории – реальные, но исполнены актерами.

"Ехал по третьему транспортному кольцу на электросамокате – попал под машину", – подписан плакат, на котором изображен мужчина с рукой в гипсе и кровоподтеками на лице и теле.

Молодой человек с баннера, как выяснилось, не Алексей, а Александр. На самокате по ТТК не гоняет, а работает в ЦОДД. "Даже если часть людей увидят этот пост, билборд, рекламу, часть из них примет для себя, что так не стоит делать", – полагает он.

С начала октября таких билбордов появилось в столице несколько десятков. Реакция автомобилистов неоднозначная.

Сейчас готовятся поправки в ПДД, согласно которым владельцы электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, скейтов, роликов должны будут перемещаться по велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по тротуарам со скоростью до 20 километров в час.

Если на пути нет тротуара или велосипедной дорожки, можно будет выехать на проезжую часть, но держаться строго в правом ряду.

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