Пьяная женщина протаранила несколько автомобилей в Химках

В Химках пьяная женщина протаранила несколько автомобилей

В подмосковных Химках женщина за рулем автомобиля протаранила как минимум три припаркованных машины, передает телеканал Москва 24.

Остановить ее удалось прохожим. По их словам, автоледи была в нетрезвом состоянии.

В тот же момент ее знакомый лег на тротуар и начал визжать.

Ранее сообщалось, что желающие получить водительские права или вернуть их после лишения будут обязаны сдавать тест на определение маркера, указывающего на хронический алкоголизм. Речь идет об определении в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT).

При обнаружении CDT человека будут отправлять в наркологический диспансер. Там его обследует психиатр-нарколог, а также проведут "лабораторные исследования".

В частности, проверят наличие несовместимых с вождением автотранспорта заболеваний. В сложных ситуациях решение будет принимать "врачебная комиссия".