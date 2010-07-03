Три человека пострадали в ДТП с участием двух грузовиков в Подмосковье

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На Ленинградском шоссе в Московской области столкнулись два грузовика, в результате аварии пострадали три человека, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью.

"На 49 километре Ленинградского шоссе произошло попутное столкновение грузовиков MAN и Iveco. В результате, по предварительным данным, пострадали три человека", – сказал собеседник агентства.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

15 октября авария с тремя авто и маршруткой случилась на 57-м километре внутренней стороны МКАД, четыре человека пострадали. Все они – пассажиры маршрутки.

14 октября BMW перевернулся в результате ДТП на юге столицы – в Шипиловском проезде. Пожарные залили автомобиль водой во избежание возгорания.