Один человек пострадал при ДТП в Лефортовском тоннеле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля Nissan X-Trail в Лефортовском тоннеле.
Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по столице, иномарка совершила наезд на препятствие.
В результате аварии ограничено движение по одной полосе в сторону Русаковской набережной.
27 сентября в Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля, один человек получил травмы. Затор перед тоннелем растянулся на три километра.
Внедорожник протаранил отбойник в Лефортовском тоннеле