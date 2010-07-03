Один человек пострадал при ДТП в Лефортовском тоннеле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в ДТП с участием автомобиля Nissan X-Trail в Лефортовском тоннеле.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГИБДД по столице, иномарка совершила наезд на препятствие.

В результате аварии ограничено движение по одной полосе в сторону Русаковской набережной.

27 сентября в Лефортовском тоннеле столкнулись три автомобиля, один человек получил травмы. Затор перед тоннелем растянулся на три километра.