Очевидцы сообщили о пьяном мужчине с топором, нападающем на людей в Кузьминках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очевидцы в Кузьминках рассказали о неизвестном, который с топором нападает на людей на детской площадке, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Пьяного мужчину заметили возле дома 7, корпуса 3, по улице Маршала Чуйкова. К месту происшествия выехали сотрудники полиции.

Ранее пассажир, опоздавший на рейс в аэропорту Шереметьево, устроил погром. На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина бьет по стойке регистрации ногами, а потом сбрасывает на пол мониторы.