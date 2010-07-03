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Происшествия

11:19

Опоздавший на рейс пассажир устроил погром

происшествия транспорт

Опоздавший на рейс пассажир напал на стойку регистрации

Пассажир, опоздавший на рейс в аэропорту Шереметьево, устроил погром, передает телеканал Москва 24. Инцидент произошел в пятницу, 10 октября.

Пресс-служба авиаузла опубликовала кадры погрома. На записи видно, как мужчина бьет по стойке регистрации ногами, а потом сбрасывает на пол мониторы.

Даже при появлении полицейских он продолжает крушить аппаратуру. Тогда им пришлось применить силу. Агрессивного хулигана доставили в линейный отдел внутренних дел на транспорте.

Злоумышленника привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.\ъ

Ранее сообщалось, что из-за двух дебоширов вернулся на стоянку в Домодедово самолет, готовившийся к вылету из Москвы в Минеральные Воды.

40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался проникнуть в кабину пилотов. А 44-летний житель города Санкт-Петербурга курил на борту самолета. Прибывшие полицейские доставили правонарушителей в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово.

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