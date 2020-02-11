Иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе в центре Москвы

Фото: vk.com/razvitie_metro_msk

Водитель иномарки сбил двух человек на пешеходном переходе в районе Замоскворечье. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Водитель, управляя легковым Mitsubishi, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода", – заявили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по столице.

Уточняется, что столкновение произошло в районе дома 41 по Дубининской улице. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы автомобиль врезался в трамвай. Инцидент произошел на Лесной улице. Из-за ДТП было перекрыто движение трамваев. В результате столкновения никто не пострадал.

