Машина скорой помощи опрокинулась в центре Москвы

Автомобиль скорой помощи опрокинулся после столкновения с легковой машиной в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в районе дома 1 на площади Крестьянская Застава. Отмечалось, что водитель легкового автомобиля совершил столкновение с машиной скорой помощи, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля медслужбы.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Утром 10 февраля авария случилась на Кутузовском проспекте, там столкнулись микроавтобус и такси. Один человек погиб, это водитель такси. Еще пятеро пострадали, в том числе четыре гражданина Белоруссии.

Микроавтобус поднимали при помощи крана. Движение на участке из-за происшествия было затруднено, сейчас оно восстановлено.

