В аварии на Кутузовском проспекте пострадали граждане Белоруссии

Фото: скриншот видео "Мобильный репортер"

Микроавтобус и такси столкнулись на Кутузовском проспекте в столице. В результате аварии пострадали 4 гражданина Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в ДТП погиб один человек. Им оказался водитель такси.

"В результате ДТП с участием микроавтобуса и такси на Кутузовском проспекте один человек погиб, пятеро пострадали, в том числе четверо граждан Белоруссии", – заверил источник. Уточняется, что в автомобиле такси пострадал пассажир.

"Машину (микроавтобус – прим.ред.) сейчас поднимают при помощи крана", – резюмировал источник.

Кроме того, сообщается о затруднениях на данном участке дороги. Об этом информирует "Московский транспорт" в официальном Twitter-аккаунте.

"ДТП на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара, дома 9, корпуса 1. Движение затруднено на участке 1,3 километра в сторону области. Будьте внимательны, выбирайте пути объезда", – предупредили в пресс-службе.

Об аварии стало известно рано утром. Отмечалось, что движение в районе ДТП было перекрыто по четырем полосам.