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Четыре полосы на Кутузовском проспекте перекрыты из-за ДТП. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Москве, в аварии пострадал один человек.

"В 12:28 в районе дома 48 на Кутузовском проспекте произошло столкновение четырех транспортных средств. По предварительным данным, один человек пострадал", – отметили в ГИБДД.

Движение на данном участке дороги затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ведомства.

По данным ТАСС, перекрыты четыре полосы движения в сторону области.