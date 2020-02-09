Три человека погибли в ДТП в Иркутской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столкновение грузовика и легкового автомобиля случилось на трассе Р-255 "Сибирь" в Черемховском районе Иркутской области. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на региональный главк МВД.

Известно, что жертвами аварии стали три человека.

"В результате аварии водитель и два пассажира седана погибли", – подтвердили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло в 9:00 (4:00 по московскому времени). На дороге столкнулись грузовой автомобиль Scania и легковушка Toyota.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее два человека пострадали в ДТП с грузовиком на юге Москвы. Инцидент случился на улице Подольских курсантов.