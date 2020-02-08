Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Воронежем

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В Воронежской области произошла смертельная авария с участием микроавтобуса и грузовика, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

ДТП случилось ночью на 694-м километре дороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе.

Отмечается, что водитель Mercedes-Benz Vito не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом MAN. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров автобуса.

"Пять пассажиров – мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска, и 39-летний житель Калининграда – получили телесные повреждения", – проинформировали в полиции.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее два человека погибли в ДТП в Подольске. На 209-м километре автодороги А107

столкнулись грузовик Iveco и легковушка Ford.