ДТП с участием мусоровоза и автомобиля инкассаторов произошло на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием мусоровоза и машины инкассаторов произошла в Нагорном районе столицы в пятницу, 17 января. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По информации правоохранительных органов, столкновение случилось на Варшавском шоссе, в районе дома 78, корпуса 2. На данный момент сотрудники экстренных служб устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось о столкновении 20 автомобилей на федеральной трассе М-4 "Дон" в Адыгее. Правоохранительные органы заявили о пяти пострадавших, получивших различные травмы. Один из них впоследствии скончался.

Накануне, 16 января, специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) подвели итоги по авариям за период новогодних каникул. Как заявили представители организации, с 1 по 7 января произошло всего 251 ДТП по сравнению с 403 случаями за аналогичный период прошлого года.

