Число ДТП в столице снизилось в период новогодних праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество дорожно-транспортных происшествий на столичных дорогах в период новогодних праздников нынешнего сезона сократилось более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

"В эти новогодние праздники в Москве было более чем в полтора раза меньше аварий, чем в прошлые. С 1 по 7 января – 251 ДТП, в прошлом году – 403", – сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Специалисты учреждения отметили, что подобные показатели в первую очередь могут быть связаны с практически полным отсутствием снежного покрова. Кроме того, люди предпочитали передвигаться по городу на общественном транспорте.

О популярности городских средств передвижения свидетельствует и статистика. Анализ показал, что общественным транспортом в новогодние праздники воспользовалось около 82 миллионов человек. Наиболее популярным видом у москвичей стало столичное метро, на него пришлось более трети от общего количества пассажиров.

