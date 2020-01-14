В новогодние дни московский транспорт перевез 82 млн пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 82 миллионов человек воспользовалось общественным транспортом в новогодние праздники. Это на 9,4% больше, чем в прошлом году. Вопрос об итогах работы транспорта в праздничные дни рассмотрел президиум правительства Москвы.
Перевозку пассажиров каждый день осуществляло более 100 тысяч сотрудников столичного транспортного комплекса.
Самым популярным транспортом стало метро – 37,5 миллиона пассажиров.
Четвертый год подряд городской транспорт работал всю новогоднюю ночь без перерывов и первый раз – бесплатно. Было перевезено более 750 тысяч человек – на 20% больше, чем год назад.
50 тысяч пассажиров услышали праздничное поздравление Владимира Путина прямо в метро – оно транслировалось онлайн в вестибюлях, на эскалаторах, платформах, а также в вагонах на экранах с субтитрами.
1 января самой популярной станцией метро стала "Площадь Революции". Также в числе лидеров по пассажиропотоку – станции "ВДНХ", "Охотный Ряд", "Китай-город" и "Пушкинская".
Более 450 тысяч пассажиров выбрало городской транспорт для поездок в рождественскую ночь с 6 на 7 января. Это на 6% больше, чем годом ранее.
В нынешнем сезоне праздничные мероприятия стартовали 13 декабря 2019 года. Фестивальные площадки разместились по всей Москве и охватили все сферы деятельности – от культуры до спорта. Наиболее понравились гостям ярмарочные ларьки, в которых предлагалось купить праздничные сувениры и попробовать новогодние кулинарные изыски разных стран.
Ранее стало известно, что Сергей Собянин продлил фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января. На данный момент известно, что гостями фестиваля стали уже более 21 миллиона человек.
По данным на начало года, отмечалось, что "Путешествие в Рождество" стало самым посещаемым из всех городских мероприятий. В частности, говорилось о том, что рождественские площадки посетили уже 15 миллионов человек.
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