На трассе М-4 "Дон" столкнулись 20 автомобилей

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На федеральной трассе М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

В результате массовой аварии различные травмы получили пять человек. Один из пострадавших позднее скончался. По предварительным данным, причиной ДТП стал туман и гололед.

Накануне в Ульяновской области автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Карсун – Ростислаевка Карсунского района. Всего в автобусе находились 19 человек. За медицинской помощью после аварии обратились 13 пассажиров.

Ранее рейсовый автобус столкнулся с автокраном на федеральной трассе в Тобольском районе Тюменской области. В результате травмы получили семь человек. Все они – пассажиры автобуса.

ДТП произошло на 174-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Всего в рейсовом автобусе, следующим по маршруту № 555 Тюмень – Тобольск, находились 19 пассажиров.

