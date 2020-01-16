Автобус съехал в кювет в Ульяновской области

Фото: УМВД России по Ульяновской области

ДТП с участием автобуса произошло в Ульяновской области, сообщает ТАСС.

Всего в автобусе находились 19 человек. За медицинской помощью после аварии обратились 13 из них.

По сообщениям полиции, автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Карсун – Ростислаевка Карсунского района. Правоохранители полагают, что причиной стал сильный гололед и прерывистый ветер.

Накануне рейсовый автобус столкнулся с автокраном на федеральной трассе в Тобольском районе Тюменской области. В результате травмы получили семь человек. Все они – пассажиры автобуса.

ДТП произошло на 174-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Всего в рейсовом автобусе, следующим по маршруту № 555 Тюмень – Тобольск, находились 19 пассажиров.