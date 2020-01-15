Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Рейсовый автобус столкнулся с автокраном на федеральной трассе в Тобольском районе Тюменской области, сообщает ТАСС.

В результате травмы получили семь человек. Все они – пассажиры автобуса.

ДТП произошло на 174-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Всего в рейсовом автобусе, следующим по маршруту № 555 Тюмень – Тобольск, находились 19 пассажиров.

Пострадавших доставили в лечебные учреждения Тобольска и поселка Байкалово.

13 января водитель автомобиля сбил двух пожилых людей на юго-западе Москвы. Пострадавшие были переданы медикам в тяжелом состоянии. Водитель не покинул место происшествия.

