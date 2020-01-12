Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

Три человека погибли при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Шацком районе Рязанской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

"По предварительным данным, еще пять получили травмы. Среди погибших и пострадавших, по предварительным данным, несовершеннолетних нет", – сказал представитель ведомства.

В свою очередь, по данным врача Шацкой районной больницы, в ДТП пострадали восемь человек, их в тяжелом состоянии госпитализировали.

"Все в тяжелом состоянии, у них сочетанные травмы, все находятся в реанимации, из них кто-то сейчас в операционной", – сказал врач приемного отделения.

Для транспортировки пострадавших была вызвана санитарная авиация. Уточняется, что пострадавшие находятся в Шацкой и в Сасовской районных больницах.