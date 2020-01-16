Водитель легкового автомобиля сбил женщину на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на юго-западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД по столице.

Авария произошла в районе дома 2 на улице Академика Челомея на нерегулируемом пешеходном переходе. Собеседник агентства рассказал, что в результате наезда пострадала женщина.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель автомобиля Lexus сбил пешехода на юге столицы. Инцидент произошел в районе дома 125 по Варшавскому шоссе. Пешехода с травмами госпитализировали, но позже отпустили домой.

