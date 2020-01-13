Пять человек пострадали в массовом ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье

Фото: скриншот видео телеграм-канала "НАМКАДЕ 💥 ДТП ДПС МСК МО"

Пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин, которое произошло на 31-м километре федеральной трассы М9 "Балтия" в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня на 31-м километре автодороги М9 "Балтия" (Московская область), по предварительной информации, произошло столкновение четырех легковых автомобилей, двигавшихся в сторону Московской области, один из них впоследствии загорелся", – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Представители правоохранительных органов заявили, что пять человек в аварии получили телесные повреждения.

По информации подмосковной полиции, движение в районе аварии затруднено.

Ранее в понедельник, 13 января, водитель автомобиля сбил двух пожилых людей на юго-западе Москвы. Пострадавшие были переданы медикам в тяжелом состоянии. Водитель не покинул место происшествия. Обстоятельства произошедшего уточняются.

