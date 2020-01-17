Два человека погибли в ДТП в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в результате ДТП с участием грузовика Iveco и легковушки Ford в городском округе Подольск, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Авария произошла на 209-м километре автодороги А107 в городском округе Подольск на повороте на СНТ "Петрица".

На месте происшествия работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее авария с участием мусоровоза и машины инкассаторов произошла в Нагорном районе столицы. Столкновение случилось на Варшавском шоссе, в районе дома 78, корпуса 2.